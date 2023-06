Nieuwe kapitaalinjectie moet Europese expansie Söderberg versnellen

Met het ophalen van 200 miljoen euro bij minderheidsaandeelhouder KKR wil Söderberg & Partners haar expansie versnellen. De nadruk ligt daarbij weliswaar op uitbreiding in Spanje en het Verenigd Koninkrijk; echter, ook in Nederland hoopt S&P te groeien op met name het terrein van pensioen.