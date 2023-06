Duitse verzekeraar eist gestolen Volvo XC90 op bij naïeve autohandelaar

Een autohandelaar trok in december 2020 naar Duitsland om naar een gebruikte Volvo XC90 te kijken. Na de koop meldde de handelaar zich bij de RDW. Daar kreeg hij geen Nederlands kenteken voor de auto, omdat de Volvo in Duitsland gesignaleerd stond: nooit teruggebracht na een proefrit. De Duitse verzekeraar eiste de auto op, maar de Nederlandse handelaar weigerde dat omdat hij te goeder trouw had gehandeld. De rechtbank in Utrecht dwingt hem toch de Volvo af te staan.