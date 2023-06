Met verzekering na beroepsprocedures wil Marsh tempo terugbrengen in de bouw

De torenhoge woningbouwambities staan haaks op het feit dat het aantal afgegeven bouwvergunningen afneemt. En wil je als projectontwikkelaar wél door met je nieuwbouwproject? Dan gooien bezwaren en beroepsprocedures, tot aan de Raad van State, ook nog geregeld roet in het eten en liggen projecten soms wel twee jaar stil. Voor dat laatste probleem heeft Marsh een verzekeringsoplossing ontwikkeld die, na België en Frankrijk, nu ook in Nederland beschikbaar is en bouwprojecten moet versnellen.