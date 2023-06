Klanttevredenheid: zo maakt pensioenexpert Felixx van compliance een service

Met de Wet toekomst pensioenen (Wtp) komt er enorm veel op pensioenadviseurs af. Werkgevers moeten meegenomen worden in de veranderingen, dus het aantal klantcontacten neemt toe. Wat de klanttevredenheid betreft is dat een kans. zegt Borgert Tegel, directeur van Felixx. werk & inkomen, de pensioentak van adviesorganisatie You Sure. Tegel legt uit hoe je klanten jouw compliance als service laat ervaren.