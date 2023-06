'Intermediair spant zich amper in om verzekeringspremie voor klant omlaag te krijgen'

Intermediairs leveren geen buitengewone inspanning om goedkopere alternatieven te vinden voor schadeverzekeringen. Die conclusie trekt OneQuestion, het onderzoeksbureau dat in opdracht van AM onderzoek deed onder de leden van het AMexpertpanel naar premieverhogingen. "We hebben de indruk dat intermediairs vrij gemakkelijk de premieverhogingen doorspelen naar hun klanten."