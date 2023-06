Bescheiden Ansvar: 'Wij willen niet de meest duurzame verzekeraar zijn'

Ondanks het regenachtige weer kwamen honderden medewerkers, partners en intermediairs naar het Turien en Ansvar event in het Bomencentrum in Baarn. De dag, geheel in festivalstijl, stond in het teken van duurzaamheid. Ceo Peter van Geijtenbeek en financieel directeur Femke Bakker-Teerling waren aanwezig en beantwoordden een aantal vragen.