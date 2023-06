Thuiswerken heeft een keerzijde

Nee, dán kan ik niet. Ja, maar ik wil toch dat je komt. Nee, ik kom niet. Ik moet op mijn kinderen passen. De ondernemer klinkt vermoeid. Medewerkers mogen thuiswerken. Wanneer hij het voor een bespreking belangrijk vindt dat iedereen op kantoor is, blijkt het mogen door het verstrijken van tijd van een gunst een recht te zijn geworden. 'Wat kun je in deze tijd van arbeidskrapte eraan doen?', was vervolgens de retorische vraag van deze ondernemer.