Aantal bezwaren tegen WOZ-waarde drie keer zo hoog in 2023

In het voorjaar van 2023 maakten bijna 600.000 mensen bezwaar tegen hun WOZ-waarde. Dat is bijna drie keer zo hoog als in voorgaande jaren, onder meer door een sterke stijging van de WOZ-waarde, gepaard gaande met dalende huizenprijzen.