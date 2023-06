Marshberry over volgende consolidatiefase: 'Verschuiving naar insurtechs'

"De consolidatie van het intermediair zit in een nieuwe fase. Het zijn nu de internationale 'consolidators' die aan zet zijn en intermediairs over meerdere landen bij elkaar brengen. Dat zorgt weer voor hele andere synergievraagstukken", zegt managing director Michel Schaft van Marshberry International. Samen met collega Marcel van Dijk, director strategic consulting, ziet hij vanuit het moederbedrijf van Marshberry in de Verenigde Staten ook al de volgende fase aanbreken. "In Amerika zie je de grote intermedairs nu vooral investeren in insurtechs."