Moneyview: Premie inboedelverzekering gemiddeld omlaag sinds 2017

In de afgelopen 5 jaar zijn de gemiddelde premies voor inboedelverzekeringen over de gehele linie gedaald, blijkt uit onderzoek van MoneyView. De grootste dalingen ten opzichte van 2017 waren te zien in Friesland (-14 %) en Zeeland (-13 %). In Flevoland (-5 %) en Overijssel (-3 %) daalden de premies het minst van alle provincies.