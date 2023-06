Aantal met NHG verstrekte hypotheken daalde

In 2022 daalde het aantal verstrekte hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met 18 procent. Nog steeds werden in 2022 ruim 101.400 hypotheken afgesloten met het vangnet van NHG, waarmee de risico's van eigenwoningbezit worden beperkt. De afname is met name veroorzaakt door de gestegen hypotheekrentetarieven en de hoge huizenprijzen. Wel steeg het aandeel leningen waarin energiebesparende maatregelen zijn meegefinancierd naar bijna 31 procent. Dit blijkt uit het jaarverslag 2022 van NHG.