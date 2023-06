Geurts + Partners en Veldsink Advies gaan samenwerken

Geurts + Partners in Hoensbroek en Heel en Veldsink Advies in Nuenen gaan samenwerken. De twee familiebedrijven geven onafhankelijk financieel advies aan particuliere en zakelijke klanten in Limburg, nu onder de nieuwe naam Veldsink - Geurts.