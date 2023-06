DNB: huizenprijzen dalen ook volgend jaar nog

De huizenprijzen gaan ook volgend jaar nog omlaag, verwacht De Nederlandsche Bank (DNB). Maar in 2025 voorziet de centrale bank weer een kleine prijsstijging. Voor het zover is, zijn de prijzen dan wel 10 procent gedaald ten opzichte van de piek in de zomer van vorig jaar.