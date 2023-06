Verbond: 'recente stijging voor doorlopend AFM-toezicht is buitenproportioneel'

''De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend AFM-toezicht op verzekeraars is buitenproportioneel,'' stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de tarieven voor 2023. Het basisbedrag voor levens- en pensioenverzekeraars stijgt met ongeveer 53 procent en voor schadeverzekeraars met 18 procent. Bij DNB is er sprake van een stijging van beide groepen van ongeveer 5 procent. Het Verbond roept de overheid nogmaals op om te kijken naar de huidige financiering van toezichthouders.