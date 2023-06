De Assurantieclub afl. 10 - Pensioen voor niet-pensioen-Wft'ers

Alexandra Meijer

De kogel is door de kerk. Na 15 jaar discussie is de Wet toekomst pensioenen een feit. In de tiende aflevering van De Assurantieclub gaan we hebben over de kansen en uitdagingen die daarbij voor adviseurs komen kijken. Zo is er ook een rol weggelegd voor de adviseurs zonder Wft Pensioen.

Huub Lens, pensioenadviseur en voorzitter van Educatie Financiële Dienstverlening Noord (EFD Noord), en Heide Huurdeman, productmanager Beleggen en Pensioenen bij ASR, schuiven aan. Zij praten ons bij over de nieuwe wetgeving en wat er verandert. Wat betekent het bijvoorbeeld voor verschillende groepen in de samenleving? En wat moet je als adviseur kunnen vertellen aan je klant? In De Assurantieclub gaan AM-redacteur Alexandra Meijer en Bert Sonneveld, voorzitter van de Federatie van Assurantieclubs, in gesprek met experts uit de verzekeringsbranche. Eerder bespraken we onderwerpen als onverzekerbaarheid, consolidatie in het intermediair, klantbeheer en AOV. Alle afleveringen zijn op de dossierpagina te vinden. Alles over de Wet toekomst pensioenen Lees het dossier

