Kredietverzekeraar Coface verandert mee met schuivende wereldhandel

Kredietverzekeraar Coface heeft kort na de inval van Rusland in Oekraïne opnieuw overwogen zijn portefeuilles te laten herverzekeren door de overheid. Zo'n garantieregeling kwamen zeven kredietverzekeraars eerder overeen tijdens de Covid-periode om de economie op gang te houden. Edwin Busio, Country Risk Manager bij Coface, was direct betrokken bij de onderhandelingen destijds. In een gesprek met AM gaat hij in op de nieuwe risico's voor kredietverzekeraars en hoe Coface die zelf wil blijven dekken voor leveranciers. "Kredietverzekeraars hebben hun verantwoordelijkheid te nemen."