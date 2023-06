Verkoopprijs van recreatiewoningen is fors gestegen

De prijs van vakantiehuisjes in Nederland is vorig jaar in recordtempo opgelopen. Vorig jaar zijn ruim 5.600 recreatiewoningen verkocht. Dat is een daling van ruim 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit nieuw rapport van de NVM. De gemiddelde verkoopprijs is in 2022, vergeleken met 2021, met 25 procent gestegen naar bijna 223.000 euro. Op de Waddeneilanden werden recreatiewoningen zelfs bijna de helft duurder. Volgens de NVM verwisselden eigenaren gemiddeld voor een kwart meer van eigenaar. Maar de makelaars merken dat het aanbod van huisjes geleidelijk aan ruimer werd en recreatiewoningen minder vaak boven de vraagprijs werden verkocht.