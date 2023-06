Onderzoek: kunstmatige intelligentie heeft meeste invloed op financieel proces

Volgens meer dan 40 procent van de financiële professionals is kunstmatige intelligentie, in vergelijking met andere technologieën, de meeste invloedrijke technologie. Dit blijkt uit de Fintech Barometer, het onderzoek van Onguard. Op de tweede plek van invloedrijke technologie staat big data (37 procent), gevolgd door Internet of Things met 23 procent.