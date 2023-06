Financieren van erfpacht is niet zonder risico's

Bij particuliere of gemeentelijke erfpacht worden in de akte van erfpacht veelvuldig zelfbewonings- en aanbiedingsverplichtingen opgenomen voor de erfpachter. Dat levert in de praktijk weinig problemen op. Echter, wat als een erfpachter zich niet aan die verplichting(en) houdt? Kan de erfverpachter het erfpachtrecht dan rechtsgeldig beëindigden en wat is in zo'n geval de positie van de hypotheekhouder? Op die vragen gaat advocaat Daniël Brand van advocatenkantoor Hemwood in aan de hand van een recente casus die voorlag aan de rechtbank Den Haag.