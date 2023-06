DNB: belegd vermogen pensioenfondsen gestegen in eerste kwartaal

Het belegd vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van dit jaar licht gestegen, vooral geholpen door de hogere koersen op de aandelenbeurzen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In de voorgaande vier kwartalen daalde het belegd vermogen van pensioenfondsen juist nog, aldus de centrale bank.