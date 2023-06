Een kort inkijkje in het ecosysteem van Ping An: ‘We willen hartverwarmend zijn’

Als Jonathan Larsen zijn volgende slide presenteert, gaan overal telefoontjes de lucht in om een foto te maken. De Australiër is chief innovation officer van Ping An, naar premieomzet ‘s werelds grootste verzekeraar. Op het tweedaagse Insurance Innovators in München is hij de headliner. “We willen hartverwarmend zijn, met al onze diensten.”