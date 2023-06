Onderzoek: Aantal woningverkopen daalt acht kwartalen op rij

In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal verkochte woningen op jaarbasis gedaald naar 230.000. Na een piek van 310.000 woningverkopen in het eerste kwartaal van 2021, is dit het achtste kwartaal op rij met een daling van het aantal woningverkopen. Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek van Calcasa over de woningmarkt. Sinds de grootste daling in het eerste kwartaal van 2022 (21,1 procent) is er een opgaande trend zichtbaar. De marktliquiditeit heeft een factor van 0,3.