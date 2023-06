Vixx: ‘Adviesbranche, verenigt u! Alleen winnen we het nooit van de banken’

Van een level playing field is allang geen sprake meer binnen de hypotheekadviesbranche. Daar zijn de grootbanken debet aan, maar het intermediair mag de hand ook gerust in eigen boezem steken, vindt Melvin Brouwer, algemeen directeur van adviesconcept Vixx. Alleen als de branche zich verenigt ziet hij een toekomst voor de tussenpersoon weggelegd, legt hij uit in dit tweede deel van een tweeluik. “We kunnen als intermediair niet tegen de grootbanken op: daar houd ik mijn hart wel voor vast.”