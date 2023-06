Hienfeld moet conclusie zelfdoding terugnemen en volledige som uitkeren

Een medewerker van een betonfabriek raakte enkele jaren geleden met haar auto te water en verdronk. De ongevallenverzekering van haar werkgever betaalde slechts 10 procent van de verzekerde som uit. Beperkt omdat er volgens volmachtbedrijf Hienfeld sprake was van zelfdoding. Hoewel er inderdaad sterke aanwijzingen zijn van een zelfverkozen dood, is dat volgens de rechtbank in Amsterdam echter niet bewezen. De weduwnaar krijgt daarom alsnog de volledige som uitgekeerd.