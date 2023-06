Financieel planner Wernsen: 'Wtp beëindigt focus op nominaal pensioenbedrag'

Het zijn interessante tijden voor de financieel planner. De Wet excessief lenen kent aan het einde van dit jaar zijn eerste toetsmoment en het ingangsmoment van de Wtp komt er ook definitief aan. Hoewel de vertaling van theorie naar praktijk nog moet blijken, is financieel planner Ramón Wernsen op voorhand erg te spreken over de aangekondigde veranderingen in het pensioenstelsel. Het dwingt iedereen - van adviseur tot consument - wel om eindelijk die nominale bril eens af te zetten. Daarin zit de belangrijkste verandering. 'Dat reële bedrag is waar je klanten later hun boodschappen mee doen of van op vakantie gaan."