CBS: bij financieel dienstverleners komt ziekteverzuim het minst voor

In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het ziekteverzuim uit op 5,7 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen, 57 verloren gingen door ziekte van personeel. Dit percentage was minder in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar (6,3 procent), maar bleef hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren, berekende het CBS.