AFM vraagt in wetgevingsbrief om meer armslag bij toezicht op uitbesteding

In de jaarlijkse wetgevingsbrief vraagt de AFM aan ministers Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) om een paar aanpassingen in de Nederlandse wetgeving. Dit om het toezicht adequaat te kunnen uitoefenen in een veranderende samenleving en financiële sector. ‘’Onze wetgevingswensen vallen dit jaar onder 3 thema’s: aansluiting bij Europese wetgeving, slagvaardigheid en effectiviteit van toezicht en een gelijk speelveld tussen toezichtterreinen,’’ licht Laura van Geest, bestuursvoorzitter AFM, toe.