Bemiddelingskosten voor direct ingaande lijfrente weer aftrekbaar

Als een verzekeraar zelf geen kennis- en ervaringstoets maakt, maar wel online een direct ingaande lijfrente aanbiedt, dan is er een adviseur nodig om het product af te sluiten. De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting van de Belastingdienst heeft zich gebogen over de vraag of in dit geval de bemiddelingskosten aftrekbaar dienen te zijn. Het antwoord is ja.