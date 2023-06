Roel ter Brugge benoemd tot nieuwe CEO van Ockto

Per 1 juni is Roel ter Brugge aangesteld als nieuwe CEO van Ockto. Ter Brugge neemt de dagelijkse leiding over en richt zich op verdere groei in Nederland en de doorontwikkeling van de organisatie. Hij volgt Robert Harreman op. Harreman blijft als founder bij Ockto betrokken.