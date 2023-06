Baeten (ASR) ziet moment naderen waarop klimaatschade een overheidstaak wordt

Er komt een moment waarop de kosten van klimaatschade de drempel overschrijden van wat verzekeraars kunnen dragen. Daarvoor waarschuwde ASR-ceo Jos Baeten op de Schademiddag van het Verbond van Verzekeraars. Daarom is er wat hem betreft nu al actie nodig. "Hoe langer we wachten, hoe kleiner de kans dat we het betaalbaar kunnen verzekeren. En dan komt er een moment in de toekomst dat je moet zeggen: ik wil dit niet meer verzekeren. Daar heb je de wetgever voor nodig."