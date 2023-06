Van Dijk (Marshberry): ‘Sterk gevoel in de markt dat verkoop enige optie is’

Neem regie over je eigen toekomst. Dit is de boodschap van Marcel van Dijk, nieuwbakken director strategic consulting, en managing director Michel Schaft van consultancybureau Marshberry International aan tussenpersonen. In heel Europa wordt volgens hen momenteel veel gekocht en verkocht. Intermediairs zouden hierdoor verblind raken en voorbijgaan aan wat de juiste keuze is in hun specifieke geval.