Vixx: een merk in plaats van een adviesketen. 'Met een kapsalon, als ik dat wil'

‘Een beetje een vreemde eend in de bijt’; zo omschrijft mede-eigenaar Melvin Brouwer het adviesconcept Vixx. Ze bieden niet alleen een breed scala financiële diensten aan: ook voor bijvoorbeeld marketinghulp kun je bij Vixx terecht. AM ging langs in Weesp, om het te hebben over de branche en Vixx zelf. Vandaag het eerste deel van een tweeluik. “Hoe is het mogelijk dat hypotheekadvieskantoren zeggen te adviseren, terwijl ze niet in staat zijn om zélf inkomenscijfers te lezen?”