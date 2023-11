Opzegging, ontbinding en verval in het levensverzekeringsrecht (1)

In deze bijdrage wordt een analyse gemaakt van artikel 7:977 BW waarbij er ook plaats is voor een rechtsvergelijking met België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Er wordt een aantal verbetervoorstellen gedaan alsmede een voorstel voor een nieuwe tekst van artikel 7:977 BW. In het eerste deel van dit artikel staan we stil bij de gedachte achter het wetsartikel.