Hoge Raad laat rioolwerkers niet in pensioengat vallen

De Hoge Raad heeft in een langlopende zaak rondom rioolwerkzaamheden geoordeeld dat een bedrijf onder een verplichte bedrijfstakpensioenregeling valt, waar eerder het gerechtshof anders besliste. De vraag is alleen of het werk nu onder de verplichte bouwpensioenregeling valt of onder het metaalpensioen. Maar bij twijfel mag er geen 'witte vlek' ontstaan, vindt de raad.