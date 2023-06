Insurance Cycle Tour brengt 15.000 euro op voor Het Vergeten Kind

Bijna 250 wielrenners wisten afgelopen weekend 15.000 euro bijeen te fietsen voor het goede doel. Dit gebeurde tijdens de achtste editie van de Insurance Cycle Tour in de Zuid-Veluwe. Voor elk type en niveau was wel een route uitgestippeld. AM was net als vorig jaar mediapartner.