Financieel planner helpt klanten aan een rijker leven

Zelf kwam ik midden jaren negentig voor het eerst in aanraking met financiële planning. Naast het opdoen en bijhouden van vakinhoudelijke kennis heb ik veel gehad aan het lezen van boeken van hoofdzakelijk Amerikaanse financieel planners. Boeken die mijn kijk op financiële planning al in een vroeg stadium hebben beïnvloed. Niet zozeer financiële producten waren belangrijk, maar het praten met klanten over hun diepste wensen en verlangens… Hun doelen!