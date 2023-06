Ook onafhankelijk advies behoeft innovatie

Mensen in staat stellen om weloverwogen, financiële keuzes te maken, daar staan we als branche voor. Met de onafhankelijk adviseur als cruciale spin in het web. Echter, de wijze waarop onafhankelijk advies wordt ingevuld is, net als alles, onderhevig aan verandering. Zijn we daar al voldoende op voorbereid?