Leontine van der Goes voegt zich bij raad van toezicht AFM

Minister Kaag van Financiën heeft Leontine van der Goes per 1 juni 2023 benoemd tot lid van de raad van toezicht van de AFM. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Van der Goes volgt Wendy de Jong op, die eerder dit jaar aftrad als lid van de rvt.