SharePeople: ‘Minister en veel Tweede Kamerleden kennen nieuwe initiatieven zzp’ers niet’

1 juni vond het Tweede Kamerdebat over de verplichte AOV plaats. Cosmas Blaauw, initiatiefnemer SharePeople Coöperatie, verbaast zich over de missende kennis van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) en het grootste deel van de Tweede Kamer. SharePeople vraagt zich af of de Tweede Kamer op de hoogte is van de nieuwste initiatieven waarmee zzp’ers zich tot aan hun pensioen arbeidsongeschiktheid opvangen.