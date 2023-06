NN verwacht een toename van jongvolwassenen met een WIA

Het ziekteverzuim in Nederland was in 2022 het hoogste ooit gemeten (5,6 procent) sinds de eerste metingen in 1996, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit kostte de Nederlandse economie afgelopen jaar ruim 27 miljard euro, blijkt uit berekening van Nationale-Nederlanden. Dat is 9 miljard euro meer dan een jaar eerder. Onder jongvolwassenen is dit volgens NN zorgwekkend. Onder deze groep wordt in 2023 en 2024 een stijging van 30 procent van de WIA-instroom verwacht.