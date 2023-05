Horlogeverzamelaar eist ook bij gerechtshof vergeefs half miljoen van Aon

Aon schond de zorgplicht door een gestolen partij peperdure horloges voor een te lage waarde te verzekerden, maar de eigenaar draagt voor de helft eigen schuld. Die had namelijk kunnen beseffen dat voor zulke exclusieve klokjes een tussentijdse taxatie belangrijk was en daar zelf op kunnen aansturen. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Haag, dat daarmee het eerdere vonnis van de rechter bekrachtigt. Aon komt weg met een relatief bescheiden schadevergoeding van ruim 32.000 euro.