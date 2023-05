De Goudse en Nh1816 werken aan gezamenlijk overnamefonds voor intermediairs

Twee intermediaire verzekeraars gaan de krachten bundelen om tegenwicht te bieden aan private equity-overnames. De Goudse en Nh1816 hebben gevorderde plannen om via een gezamenlijk fonds onderlinge overnames en samenwerkingsinitiatieven van onafhankelijk intermediairs te financieren. Vanaf wanneer het fonds in de lucht is en hoe het er exact uit komt te zien, is nog niet vastgesteld.