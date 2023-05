Theo Gommer (&Gommer): 'Na de Wtp is er meer behoefte aan IT'ers dan adviseurs'

De Eerste Kamer stemt vanavond over de Wet toekomst pensioenen. Het sluitstuk van een jarenlange politieke discussie over de hervorming van het pensioenstelsel. Hoewel drie hoogleraren staatsrecht nog betogen dat de Wtp mogelijk ongrondwettig is, maakt pensioenadvocaat en AM-blogger Theo Gommer zich geen zorgen. Zes vragen.