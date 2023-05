Onderzoek: in Limburg worden de meeste auto’s gestolen

In de eerste 4 maanden van 2023 werden 2.972 Nederlanders de dupe van een autodiefstal, blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de politie en het CBS. Het aantal gestolen voertuigen ligt 5,8 procent hoger dan 2022 en zelfs 31 procent hoger dan twee jaar geleden. In Limburg is de grootste kans dat de auto van de oprit wordt geroofd.