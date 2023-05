Ecclesia gaat met kleiner directieteam verder

Per 1 juli volgen veranderingen binnen het directieteam van Ecclesia. Vanaf deze datum gaat het directieteam als zeskoppig team verder en brengen verantwoordelijkheidsgebieden samen. Ecclesia ziet deze stap als een vooruitgang en stelt dat het nog beter in staat is om de klanten en het intermediair met proposities en dienstverlening van dienst te zijn.