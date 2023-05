Verzekerde som voor leeg huis met rieten dak was fictief: zorgplicht geschonden

Al vier jaar stond een woning met een rieten dak leeg toen verzekeraar Zevenwouden in 2010 de opstalverzekering opzegde. Het risico op brand was te groot om het pand tegen herbouwwaarde te blijven verzekeren. De eigenaren konden via hun Drentse tussenpersoon wel een verzekering bij Aegon sluiten. Toen het pand in 2015 afbrandde, bleek die veel minder uit te keren dan verwacht. Volgens de rechter een zorgplichtschending van de adviseur, maar wel een zonder grote gevolgen.