Hof oordeelt milder voor scheurende motorrijder die werd aangereden

Ander verkeer hinderen bij het verlaten van een uitrit is een even zwaar vergrijp als veel te hard rijden en gevaarlijk inhalen, zo oordeelt het gerechtshof in een zaak waarin een gevaarlijk rijdende motorrijder zwaar letsel opliep door een aanrijding met een auto. WA-verzekeraar Achmea moet de helft van de schade vergoeden.