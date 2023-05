De Vos (Tulp): 'Hypotheekadviseur kan nog meer aan actief klantbeheer doen'

Wat in 2018 begon met één product, Tulp Hypotheken, is inmiddels uitgegroeid tot Tulp Group. Met meerdere eigen labels, services en diverse white labels. Binnen het NHG-segment en daarbuiten. Vijf jaar na de oprichting van Tulp leggen we medeoprichter en huidig CFO Pierre de Vos een paar vragen voor.