Zonneveld (Bright): 'Meer bedrijven gaan pensioen nu wél regelen'

BrightPensioen, financiële instelling actief in de pensioen- en vermogensopbouw via de derde pijler, verwacht een flinke toename van bedrijven die nu nog geen pensioenvoorziening hebben en dat nu wel gaan organiseren na het aannemen van de nieuwe pensioenwet. ‘’Als de kogel door de kerk is, komen die bedrijven in actie. Wij merken dat nu al. Het aantal aanvragen stijgt’’, aldus Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen.