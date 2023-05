Uitholling van provinciale distributie dreigt als datakwaliteit niet verbetert

De afgelopen twintig jaar heeft zich gekenmerkt door een enorme groei van het premievolume in het volmachtkanaal. Deze groei heeft met name plaatsgevonden in het particuliere schadesegment. De serviceproviders en gevolmachtigden bieden een betere proces- en data-efficiëntie ten opzichte van de provinciale verzekeraars. Het commerciële succes voor gevolmachtigden en serviceproviders is daar een gevolg van. Ook de eindklant profiteert van de efficiëntieverbetering door een gunstige premieontwikkeling.